شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل قضية خنق مواطن حتى الموت في جدة بعد القصاص من الجاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في محمد سالم أحمد الشراري - يمني الجنسية – والذي أقدم على قتل / أحمد بن سعيد بن محمد العامودي - سعودي الجنسية -.

وتمت الجريمة بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

وتعود القضية إلى 2017 حيث عثرت الجهات الأمنية بجدة على رجل الأعمال البالغ من العمر 57 عامًا والمعروف بـ "العامودي" مقتولاً في منزله وموضوعة جثته داخل كيس بلاستيك وعليها آثار خَنق.

وتم تنفيذ الجريمة بعد أن حدد القاتل موعدًا مع الضحية داخل منزله ثم قام بتنفيذ جريمته ثم هرب بالأموال المسروقة تاركًا الضحية بعد مقتله مقيدًا داخل كيس أبيض.

وكشفت التحقيقات أن "الجاني" سرق مبلغ مالي قدره 15 مليونًا من مختلف العملات، مشيراً إلى أن ثمة علاقة محدودة تربط بين الجاني والقتيل.

كما أفادت التحقيقات أن "الجاني" يعمل بائعًا للعسل ليقرر قتل الضحية بعدما علم بوجود المبلغ في شقة المجني عليه وتحديد موعد معه بالخديعة.