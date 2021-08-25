شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، موضحا أن الدمام 47، والقيصومة ورفحاء 46.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في الأحساء 45.5، بينما سجلت الرياض والخرج وعرعر وسكاكا والعلا درجة حرارة 45، والقصيم والمدينة المنورة 44.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة.