شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تدشين المقر الخامس لدوريات الأفواج الأمنية في محافظة "ثار" بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن د"فهد القحطاني" المقر الخامس لدوريات الأفواج الأمنية في محافظة "ثار" بمنطقة نجران.

وذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج، أن القوة الجديدة لـ الأفواج الأمنية التي ستباشر في المقر الحديث الواقع في منطقة نجران.

وأوكلت لها تنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة.