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بالفيديو..تدشين المقر الخامس لدوريات الأفواج الأمنية في محافظة "ثار" بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن د"فهد القحطاني" المقر الخامس لدوريات الأفواج الأمنية في محافظة "ثار" بمنطقة نجران.

وذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج، أن القوة الجديدة لـ الأفواج الأمنية التي ستباشر في المقر الحديث الواقع في منطقة نجران.

وأوكلت لها تنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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