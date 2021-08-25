أخبار السعودية اليوم.. اعتراض مسيرة حوثية مفخخة.. و«عاجل» تكشف عن إجراءات النقل المدرسي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث كشفت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن النقل المدرسي، وذلك مع اقتراب العودة إلى المدارس في وجود جائحة كورونا؛ حيث يعتمد شريحة كبيرة من طلبة المدارس من خلال ارتيادهم للحافلات المدرسية والتي قد تشكل بيئة الانتقال المرض، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ تميم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر نيوم، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الأربعاء مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وزارة الصحة توضح 6 لقاحات معتمدة لدخول المسافرين إلى المملكة

كشفت وزارة الصحة عن 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، معتمدة لدخول المسافرين إلى المملكة، وذلك مع استئناف حركة السفر، مشيرة إلى أن اللقاحات هي: «أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك».

مصادر «عاجل»: 6 إجراءات مشددة من التعليم بشأن النقل المدرسي لمواجهة كورونا

وشددت وزارة التعليم على تطبيق الإجراءات الاحترازية التالية في النقل المدرسي، مشيرة إلى الإجراءات الضرورية، مشيرة إلى الإجراءات الضرورية تتمثل في نظافة الحافلات وآداب العطاس والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أو القماشية وتجنب لمس الأسطح.

التعليم: 4 مستويات لتصنيف الفصول بالمدارس وفقًا لأعداد الطلاب

كشفت وزارة التعليم عن سيناريوهات استئناف الدراسة بشكل حضوري؛ حيث تم تصنيف الفصول في المدارس إلى 4 مستويات، وذلك بناءً على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية، وكانت وزارة التعليم العام، قد أعلنت أنه سيتم غلق الفصل في حالة إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا أو الاشتباه بالإصابة لمدة 10 أيام، وتحويل الدراسة للتعليم عن بعد.

التعليم: إيقاف العمل بالمقاصف المدرسية.. وتوضح آلية تناول الوجبات للطلاب

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور تعميم من التعليم يوضح آلية التعامل مع المقاصف ووجبات الغذاء خلال العام الدراسي الجديد، والذي يتضمن إيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا داخل المدرسة والسماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول والتأكيد على الطلاب بإحضار الأطعمة من المنزل وحث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية، وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى وإمكانية السماح للمتعهد بالمقصف بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع (علب المياه فقط) قبل انتهاء الحصة مع التأكيد على وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان تحقيق التباعد الجسدي وتنبيه الطلاب بعدم مشاركة وجباتهم الغذائية مع زملائهم بالمدرسة.

التعليم تكشف آلية استئناف الدراسة عن بُعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

كشفت وزارة التعليم عن آلية استئناف الدراسة عن بعد في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يطبق لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، موضحة أن المعلمين يحضرون عن بعد ويتم التدريس بشكل متزامن عبر منصة «مدرستي» ومنصة «روضتي»، ومنصات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من البث المتلفز والرقمي، ورفع التكليفات والواجبات على المنصات.

فيديو يوثق سقوط حبات برد في فصل الصيف بالطائف

وثق مقطع فيديو سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد خلال فصل الصيف، وذلك في البهيته بالسيل الكبير شمال محافظة الطائف غرب المملكة، ولقي مقطع الفيديو تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث وثقت الكاميرات لقطات رائعة، بسقوط الثلوج على الرمال، مع وجود أمطار وغيوم تغطي المنطقة، وفقًا للعربية.

الإطاحة بشخص نشر محتوى يتضمن اتهامات مسيئة على أبنائه في مكة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفاة الشاعر أحمد البهكلي متأثرًا بإصبابته بفيروس كورونا

توفي الشاعر والأديب، أحمد البهكلي، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وقدم عدد من الشعراء تعازيهم في وفاة الشاعر أحمد البهكلي، معربين عن حزنهم في وفاة أحد أعمدة الشعر، سائلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة له.

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