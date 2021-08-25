4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق بالمملكة، اليوم الأربعاء، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ إجماليه 321 حالة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وسجلت الرياض 74 حالة، ومكة المكرمة 57، فيما سجلت منطقتا الشرقية والقصيم 32 حالة لكل منهما.

وسجلت منطقة عسير 26 حالة وجازان 25 ، والمدينة المنورة 20 ، ونجران 16، وتبوك 10 ، والحدود الشمالية وحائل 8 حالات لكل منهما، وسجلت منطقة الجوف 7 حالات والباحة 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و549 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 543028، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 530382، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8505 حالات.

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