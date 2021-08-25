أخبار «عاجل»: إيقاف العمل بالمقاصف المدرسية.. وضبط شخص نشر ادعاءات مسيئة لأبنائه بمكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها، وزارة التعليم تكشف عن آلية استئناف الدراسة عن بعد، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ34.9 مليونًا، وإيقاف العمل بالمقاصف المدرسية، والدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، والإطاحة بشخص نشر محتوى يتضمن اتهامات مسيئة على أبنائه في مكة.

التعليم تكشف آلية استئناف الدراسة عن بُعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

كشفت وزارة التعليم عن آلية استئناف الدراسة عن بعد في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يطبق لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ34.9 مليونًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 34,941,776 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

التعليم: إيقاف العمل بالمقاصف المدرسية.. وتوضح آلية تناول الوجبات للطلاب

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور تعميم من التعليم يوضح آلية التعامل مع المقاصف ووجبات الغذاء خلال العام الدراسي الجديد، وذلك عملًا بالبروتوكولات الصحية المشار إليها من وزارة الصحة في الدليل الإرشادي الوقائي.

الإطاحة بشخص نشر محتوى يتضمن اتهامات مسيئة على أبنائه في مكة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

مصادر «عاجل»: 6 إجراءات مشددة من التعليم بشأن النقل المدرسي لمواجهة كورونا

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن النقل المدرسي، وذلك مع اقتراب العودة إلى المدارس في وجود جائحة كورونا؛ حيث يعتمد شريحة كبيرة من طلبة المدارس من خلال ارتيادهم للحافلات المدرسية والتي قد تشكل بيئة الانتقال المرض.

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الأربعاء مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط وفقًا لـ"العربية".

تعرف على موعد اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري

يتساءل الكثير من المستخدمين متى اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد العيد الوطني للمملكة الذي يعود إلى تاريخ تأسيس السعودية.

«توكلنا»: إعفاء المحصنين من الحجر المؤسسي والمنزلي وفحص كورونا عند الدخول للمملكة

أكد تطبيق «توكلنا» أنه يتم إعفاء المحصنين من الحجر والمؤسسي عند الدخول إلى المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «إذا كانت حالتي في تطبيق توكلنا محصن هل يشترط عمل فحص وإبرازه عند قدومي للملكة من الخارج؟».

وفاة الشاعر أحمد البهكلي متأثرًا بإصبابته بفيروس كورونا

توفي الشاعر والأديب، أحمد البهكلي، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

الحصيني: رطوبة مرتفعة بالرياض وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق اليوم

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع الرطوبة على منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، كما توقع أن تكون الأجواء حارة نهاراً تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

بالفيديو.. موقف بطولي لشابين أنقذا 13 شخصًا من حريق بالخرج

كشف الشابان راكان ومتعب المطيري عن موقفهما البطولي في إنقاذ 13 فردًا من أسرة واحدة، وذلك بعد نشوب حريق كبير في منزلهم بمحافظة الخرج؛ حيث تعرض أحدهما بحروق في قدميه.

بالفيديو.. مدرب النصر يكتب فصلًا جديدًا في رواية حمدالله

سيطرت حالة من الجدل داخل أروقة النصر على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن مصير مهاجم العالمي عبدالرزاق حمدالله، وسط تصاعد التكهنات بفك ارتباط وشيك في ميركاتو الصيف الجاري، قبل أن يخرج المغربي ليفند الشائعات ويتمسك بالبقاء بين جدران مرسول بارك عبر 7 رسائل مؤثرة.

جوميز: عائد للتعاون لتحقيق الإنجازات وأصبحت أكثر نضجًا

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد للفريق الأول بكرة القدم بنادي التعاون، إن هدفه خلال تجربته الثانية مع الفريق هو إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح مسار النادي من أجل تحقيق الإنجازات.

تراجع أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء.. والجرام يبدأ بـ126.80 ريالًا

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 217.38 ريال (57.97 دولار).

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