وصلت ضمن الدعم السعودي.. بدء نقل لقاحات كوورنا إلى مستشفيات تونس

الرياض - محمد عبدالله - بدأت الشاحنات العسكرية في تونس، الأربعاء، نقل اللقاحات التي وصلت إلى البلاد ضمن الدعم السعودي.

وتتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية في تونس، تنسيق وإدارة أزمة كورونا في البلاد، ضمن المهام الموكلة إليها بقرار الرئيس قيس سعيد، وفق الإخبارية.

وتبدأ تونس، يوم الأحد المقبل، التطعيم باللقاحات ضمن حملة مكثفة لتلقيح من تفوق أعمارهم 40 عامًا والأطفال (ما بين أعمار 15 إلى 17 عامًا) بشرط حصولهم على موافقة أولياء أمورهم.

وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جويًا إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت ببعض المدن الجزائرية مؤخرا وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى الجزائر العاصمة.

ويأتي ذلك تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

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