كيا K8.. مواصفات ومزايا أحدث سيارة بالأسواق السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا في المملكة عن وصول سيارة كيا K8 إلى السوق السعودي، اليوم الأربعاء، كأول سيارة بعد الانطلاقة الجديدة لعلامة كيا، والتي تعبّر عن غايتها وطموحاتها المستقبلية الجديدة.

وتعتبر K8 أول سيارة تعتمد الهوية التصميمية الجديدة وتستخدم شعار كيا العصري الجديد الذي تم اطلاقه في السوق السعودي يوم 24 أغسطس الجاري، وستُباع هذه السيارة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السوق السعودي.

وتعد شركة KIA من أكبر الشركات الكورية الجنوبية والعلامات التجارية في مجال تصنيع أقوي السيارات التي يبحث عنها العديد من عشاق السيارات الحديثة وخصوصاً الذين يفضلون سيارات السيدان.

مواصفات كيا K8

وكيا K8 هي سيارة حديثة من فئة السيدان الرياضية ذات تقنية فائقة من الجيل الثالث من طراز سيدان، وتعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر مع توزيع القوة على العجلات الأربع حسب طبيعة الطريق ونوع القيادة.

وكانت الشركة المصنعة والصممة للسيارة K8، قد كشفت عن إجراء العديد من التحسينات الداخلية والخارجية عليها لتصبح عصرية أكثر من فئتها السابقة كاي7 والتي حققت نجاحا مبهرا.

وتتميز كيا K8 بإضافة بعض اللمسات الخاصة لمظهرها الخارجي حيث يمكن إلقاء نظرة مبكرة عليها من خلال الصور التي تم الكشف عنها، فهي سيارة تتميز بمظهرها الانسيابي الفاخر الذي لا يحتوي على أي تموجات حادة أو غريبة.

ويبلغ طول السيارة 5,015 مترا، سوف تنافس العديد من السيارات الأخرى مثل تويوتا أفالون 2021، فورد توروس 2021، وهوندا اكورد 2021 وغيرها.

مميزات سيارة كيا K8 الجديدة

تمتلك سيارة كيا K8 العديد من المميزات التي ظهرت خلال الصور يمكن ذكر أهمها فيما يلي من النقاط:

- وجود ناقل سرعة إلكتروني ونظام تعليق إلكتروني يساعد على الراحة أكثر أثناء القيادة.

- يتوفر بها عازل للصوت وتروس أكثر ووضع التمدد المريح.

- يوجد بها نظام صوتي ميريدان البريطانية ب14 مكبر صوت لتوفير صوت محيطي عالي الجودة بداخل السيارة وتقنية التحكم بالأوامر الصوتية.

- تتوفر بها إمكانية الاتصال بالعالم الحديث وأنظمة ترفيه مثل اندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

- تتوفر بها تقنيات وأنظمة السلامة لضمان الأمان والسلامة أثناء القيادة مثل نظام المساعدة في القيادة على الطرق السريعة ونظام ذكي لركن السيارة عن بعد.

- يتوفر بها تقنية تجنب الاصطدام الأمامي ووسائد هوائية.

تصميم كيا K8 الخارجي والداخلي

أما عن الشكل الخارجي للسيارة فتتميز بالتصميم العصري الانسيابي المستوحى من تصميم اليخوت بمقدمة ذات شكل قوي وأجرأ شبك أنف النمر الامامي بدون إطار مندمج مع الصادم فوقه.

وكشفت كيا عن أن شعار الشركة يقع مع شبك ألماسي يعكس حركة الضوء ومظهر جانبي رياضي وخط ديناميكي بطول السيارة لمظهر رياضي للسقف مع لمسات من الكروم على الأسطح الزجاجية وأسفل الأبواب.

كما تتميز أحدث سيارة بالسوق السعودي بأضواء رفيعة ممتدة بالمقدمة ومصابيح ليد في الخلف وخلفية ديناميكية انسيابية مع مخرجين عادم.

وفيما يتعلق بالتصميم الداخلي للسيارة، قتم تزويدها بشاشة عرض تعمل باللمس سريعة الاستجابة كبيرة الحجم للترفيه ونظام المعلومات مقاس 12 بوصة وشاشة أخري عصرية بين لوحة العدادات الرقمية مقاس 12 بوصة أيضاً وشاشة أدوات مقاس 12,3 بوصة.

وتتميز المقصورة الداخلية بالرحابة واتساع حجمها وبسقف مرتفع مع تطعيمات خشبية فاخرة ونظام إضاءة محيطية على لوحة القيادة وحواف الأبواب مع مقود يحمل شعار الشركة في تصميم يجمع بين الأناقة والراحة.

وتعمل كيا K8 بمحرك 6 أسطوانات بسعة 3.5 لترات يولد قوة تصل إلى 300 حصان وناقل حركة أتوماتيكي ب8 سرعات أتوماتيكية، كما تتوفر خيارات أخري من المحركات مثل محرك ب4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر يولد قوة تصل إلى 195حصانا كما يتوفر محرك LPI بسعة 3.5 لتر اتيولد قوة 240 حصانا ومحرك ب 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني.

وتتوفر بالسيارة الجديدة كيا K8 مميزات أخرى فمن المتوقع أن توفر استهلاك الوقود وخصوصاً للمحركات سداسية الأسطوانات.

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