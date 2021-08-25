«الصحة» توصي بخطوتين للوقاية من متحورات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (321) حالة مؤكدة وتعافي (549) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4141) حالة منها (1083) حالة حرجة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543028) حالة وحالات التعافي (530382) حالة، فيما تم تسجيل (8) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8505) حالات وفاة.

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