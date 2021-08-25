الهلال الأحمر بالباحة يباشر حادث تصادم بين مركبة وشاحنة

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 12:1، اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم.

وأضاف: «على الفور تم توجيه فرقة إسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وعند وصول أول فرق إسعافية في تمام الساعة 12:18 تبين أنه حادث سيارة من نوع جمس اصطدم بمؤخرة شاحنة».

وأكد الزهراني أنه نتج عن هذا الحادث إصابة من متوسطه إلى خطيرة وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

ويهيب الزهراني بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزم الأمان.

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