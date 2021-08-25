وزارة الصحة توضح 6 لقاحات معتمدة لدخول المسافرين إلى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، معتمدة لدخول المسافرين إلى المملكة، وذلك مع استئناف حركة السفر، مشيرة إلى أن اللقاحات هي: «أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك».

وأكدت وزارة الصحة، أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي «سينوفارم» أو «ساينوفاك»، بشرط تلقي جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، موضحة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر ستعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وفقًت للعربية.

وكانت وزارة الخارجية، متمثلة بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية، قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم، والسماح لهم بالعودة إلى بشكل مباشر، مشيرة إلى ضرورة تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

كانت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قد أعلنت رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، وذلك للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بالقاهرة على موقع «تويتر»: «رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».

بينما أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري، في وقت سابق اليوم، أن تعليمات صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل مغادرتهم.

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