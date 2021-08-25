التعليم: 4 مستويات لتصنيف الفصول بالمدارس وفقًا لأعداد الطلاب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة التعليم، عن سيناريوهات استئناف الدراسة بشكل حضوري؛ حيث تم تصنيف الفصول في المدارس إلى 4 مستويات، وذلك بناءً على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية.

وكانت وزارة التعليم العام، قد أعلنت أنه سيتم غلق الفصل في حالة إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا أو الاشتباه بالإصابة لمدة 10 أيام، وتحويل الدراسة للتعليم عن بعد.

وأشارت إلى أنه سيتم تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة والتحول للتعليم عن بعد.

وفيما جاءت المستويات الأربعة التي أوضحتها لتصنيف الفصول بالمدارس الوزارة كالآتي:

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