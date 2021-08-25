عدم وصول مناهج لمرحلة متوسطة ومدارس تمنع القرار

تصدر هاشتاق #مدارس_البنات_تمنع_القرار الترند السعودي في تويتر اليوم، وذلك بعد أن أبدى كثير من الطالبات عن رفض مدارسهن تنفيذ قرار السماح للطالبات بجلب هواتفهن الذكية معهن إلا المدرسة وذلك للتأكد من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، شريطة أن لا يستخدم الهاتف داخل الفصل الدراسي.

وصد الهاشتاق إلى الترند، بعد تداول محادثات لمعلمات يرفضن السماح للطالب بجلب هواتفهن، فيما أثار الموضوع جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة.

يذكر أنه في بلدان كثيرة منها الولايات المتحدة والهند وغيرها تقوم المدارس الثانوية بالسماح للطلاب بالدخول بالهواتف إلى المدرسة ولكن شريطة حفظها في أماكن مخصصة لحين انتهاء اليوم الدراسي.

من جانب آخر، أرسلت عدد من المدارس في بعض المناطق رسائل إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات تؤكد عدم وصول مناهج الصف الثالث متوسط حتى الآن، وفي حال وصولها فإنه سيتم إرسال رسالة بهذا الخصوص للحضور واستلام المناهج.