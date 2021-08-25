وصد الهاشتاق إلى الترند، بعد تداول محادثات لمعلمات يرفضن السماح للطالب بجلب هواتفهن، فيما أثار الموضوع جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة.
يذكر أنه في بلدان كثيرة منها الولايات المتحدة والهند وغيرها تقوم المدارس الثانوية بالسماح للطلاب بالدخول بالهواتف إلى المدرسة ولكن شريطة حفظها في أماكن مخصصة لحين انتهاء اليوم الدراسي.
من جانب آخر، أرسلت عدد من المدارس في بعض المناطق رسائل إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات تؤكد عدم وصول مناهج الصف الثالث متوسط حتى الآن، وفي حال وصولها فإنه سيتم إرسال رسالة بهذا الخصوص للحضور واستلام المناهج.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم وصول مناهج لمرحلة متوسطة ومدارس تمنع القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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