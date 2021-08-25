أمانة عسير تنظم ورشة لتعريف المطورين العقاريين بالمشهد الحضري

نظمت أمانة منطقة عسير أمس ورشة عمل لأكثر من 30 مقاولا ومطورا عقاريا للتعريف بالمشهد الحضري وأدلة ومعالجة التشوه البصري بحضور فريق المشهد الحضري بالأمانة والمختصين من الإدارات المعنية. واستعرض أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال الورشة خطة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بجميع عناصرها ودور المقاولين و المطورين العقاريين في هذا الجانب، فيما ناقش المشاركون الأدلة الإرشادية لمعالجات التشوه البصري والدليل الإرشادي للإنارة الصحيحة وطرق استخدامها في تحسين المشهد الحضري و فرش الأرصفة والأمثلة التطبيقية لها , إلى جانب أبرز الطرق الحديثة لمعالجة واجهات المباني بما يكفل تطوير النسق العمراني، واللوحات التجارية والإرشادية والخطوات الفنية الواجب تنفيذها لمواءمة أعمال تحسين المشهد الحضري.



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