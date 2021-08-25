شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 321 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 549 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الصحة : متحورات كورونا سريعة الإنتشار وننصح بأخذ الجرعتين

قالت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الإنتشار ،وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع إستمرار التقيد بالإجراءات الإحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق للحصول على اللقاح.

و أعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (321) حالة مؤكدة وتعافي(549) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4141) حالة منها (1083) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(543028) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (530382) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8505) حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).