إجلاء 82 ألفا من أفغانستان.. أمريكا تسارع الخطى قبل "يوم الوداع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض إجلاء نحو 19 ألف شخص من أفغانستان أمس ما يرفع العدد الإجمالي لمن تم نقلهم جوا في 12 يوما إلى 82 ألفا و300.

وقال البيت الأبيض إن عمليات إجلاء الـ19 ألف شخص جرت أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن 42 رحلة جوية عسكرية أمريكية و48 رحلة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ساعدت في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية.

على الصعيد نفسه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عزم بلاده استمرار جهود الإجلاء من أفغانستان حتى 31 أغسطس/ آب الجاري وهو تاريخ الانسحاب النهائي من البلاد.

وقال بايدن، في خطاب داخل البيت الأبيض إن 19 رحلة جوية عسكرية أمريكية تحمل 6400 شخص، و31 رحلة جوية تابعة لقوات التحالف الدولي تحمل 5600 آخرين قد غادرت العاصمة كابول، خلال الـ12 ساعة الماضية فقط.

وأضاف أن ما سبق يشكل زيادة قدرها 50 رحلة جديدة وإجلاء 12 ألف شخص إضافي منذ آخر تصريحات أدلى بها في هذا الصدد صباح اليوم.

وشدد على أن الولايات المتحدة في طريقها للاستمرار في مهمة الإجلاء حتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنها لا تخطط لإبقاء جنود أمريكيين في أفغانستان بعد هذا التاريخ.

وأشار بايدن إلى أن الجسر الجوي يجب أن ينتهي قريبا بسبب التهديد المتزايد من داعش في أفغانستان، محذرا من أنه كلما طالت مدة بقاء الولايات المتحدة في البلاد، كان هناك "خطر حاد ومتزايد لوقوع هجوم" من قبل التنظيم.