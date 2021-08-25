GAMI تطلق منصة الصناعات العسكرية لتمكين المستثمرين وربط القطاع محليًا ودوليًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI ، منصة الصناعات العسكرية لتمكين المستثمر وربط القطاع محليًا ودوليًا مع كافة المُرخصين والمسجلين لديها.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تتيح للمستثمرين التعرف على فرص التوطين المستهدفة في القطاع وتمكينهم من صناعة الشراكات النوعية عبر الاطلاع على الفرص والإمكانيات الموجودة في القطاع.

إطلاق مشروع تمكين في الصناعات العسكرية

وكان الهيئة أعلنت قبل يومين، عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

وكانت الهيئة قد اختتمت مؤخرًا سلسلة ورش عمل “إستراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد” مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، إذ شملت الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة، حيث تم عقد هذه الورش مع المصنعين والمستثمرين في كل من الرياض والدمام وجدة وبالتنسيق مع الغرف التجارية.

الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد

وكان محافظ الهيئة أكد أن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفًا بأن الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.

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