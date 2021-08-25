4141 حالة كورونا نشطة في السعودية والرياض تسجل اليوم 74 إصابة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (549) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (530382) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4141) حالة من بينها (1083) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (543028) حالة، توفي منهم (8505) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (321) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 74، منطقة مكة المكرمة 57، فيما سجلت كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم 32 حالة في كل منهما.

أما منطقة عسير فقد سجلت 26 حالة ومنطقة جازان 25، منطقة المدينة المنورة 20، منطقة نجران 16، منطقة تبوك 10، كما سجلت منطقتا الحدود الشمالية وحائل 8 حالات في كل منهما وكانت أقل الحالات في منطقتي الجوف بواقع 7 حالات والباحة بواقع 6 إصابات فقط.



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