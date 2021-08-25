محمد بن مسعود - الدمام - خدمات الجمعية تشمل تغطية تكاليف العلاج في المراكز المتخصصة دشن وكيل إمارة مكة د.مشبب القحطاني، جمعية "إنجاب" الخيرية، التي ستعمل على مساعـدة الحالمين بالإنجاب مـن خلال تقديم حزمة من الخدمات. وتشمل الخدمات المقدمة "تغطية لتكاليف العلاج في المراكز المتخصصة، تقديم خدمات استشارية نفسية اجتماعية أسرية في مجال تأخر الإنجاب وإعداد برامج تثقيفية وتوعوية". وتهدف جمعية "إنجاب" على المدى البعيد إلى إنشاء عيادات متخصصة للتشخيص الأولي لحالات تأخر الإنجاب، المساهمة في تنمية فرق التطوع من الأطباء المتخصصين في مجال الخصوبة وتأخر الانجاب والاستشارات الطبية والأسرية، فضلاً عن عقد شراكات مع كافة الجهات والمنظمات ذات العلاقة. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 03:32 PM خدمات الجمعية تشمل تغطية تكاليف العلاج في المراكز المتخصصة تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب" تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب" دشن وكيل إمارة مكة د.مشبب القحطاني، جمعية "إنجاب" الخيرية، التي ستعمل على مساعـدة الحالمين بالإنجاب مـن خلال تقديم حزمة من الخدمات. وتشمل الخدمات المقدمة "تغطية لتكاليف العلاج في المراكز المتخصصة، تقديم خدمات استشارية نفسية اجتماعية أسرية في مجال تأخر الإنجاب وإعداد برامج تثقيفية وتوعوية". وتهدف جمعية "إنجاب" على المدى البعيد إلى إنشاء عيادات متخصصة للتشخيص الأولي لحالات تأخر الإنجاب، المساهمة في تنمية فرق التطوع من الأطباء المتخصصين في مجال الخصوبة وتأخر الانجاب والاستشارات الطبية والأسرية، فضلاً عن عقد شراكات مع كافة الجهات والمنظمات ذات العلاقة. الكلمات المفتاحية ، تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب" ،

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