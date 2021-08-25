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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:37 PM
لخلل في أنبوب الوقود قد يؤدي للتسرب وحدوث حريق
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
، "التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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