، "التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في أنبوب الوقود قد يؤدي للتسرب وحدوث حريق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.