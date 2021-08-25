، أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت 3860 جولة رقابية مع الجهات المعنية أمس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 3860 جولة رقابية مع الجهات المعنية أمس؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 33 منشأة مخالفة.



وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت من خلالها الفرق الميدانية 44 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.