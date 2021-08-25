، "خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - باستخدام الجينات وحقن "لوكستورنا".. الأول من نوعه في علاج التهاب الشبكية الصبغي

أجرى الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عمليتين لمريضين سعوديين يبلغان من العمر 14 و 16عامًا يعانيان منذ طفولتهما من ضعف بصري شديد؛ بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna " لوكستورنا" الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.



وذكر الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، أن العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna هو الأول من نوعه في علاج مرض التهاب الشبكية الصبغي.

وقال: تعد المملكة العربية السعودية الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وآسيا وفي أمريكا وأوروبا التي استخدمت هذا الدواء حيث تم علاج أول مريضة في المملكة عام 2019.

وأضاف "الراجحي": اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) والمرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًا وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.

وتابع: علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية حيث يعمل على وقف تدهور النظر وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر مما يسمح للمريض بالتحرك بحريه في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

من ناحيته، قال الدكتور سليمان السليمان استشاري جراحة الشبكية والالتهابات العنبية: هذا النوع من العلاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.

وأشار إلى اختلاف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر، حيث يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل نتائج.