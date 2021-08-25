السعودية | ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ “تميم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

استقبل ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر نيوم اليوم (الأربعاء)، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وفي بداية الاستقبال، رحب ولي العهد بوزير الخارجية القطري، فيما نقل الوزير تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد، كما حمّله الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لأمير قطر.

وقد تسلم ولي العهد خلال الاستقبال، رسالة من أمير دولة قطر.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

فيما حضر الاستقبال من الجانب القطري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعد الخرجي.