عاجل / ولي العهد يتسلم رسالة من أمير قطر

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الدمام - شريف احمد - - ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويبحث التطورات الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر نيوم، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.

وفي بداية الاستقبال، رحب سمو ولي العهد بوزير الخارجية القطري، فيما نقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، كما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لسمو أمير دولة قطر.

وقد تسلم سمو ولي العهد خلال الاستقبال رسالة من سمو أمير دولة قطر.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاستقبال من الجانب القطري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعد الخرجي.