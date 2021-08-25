شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف جرعة استرازینكا .. تونس تستقبل الدفعة الأولى من دعم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة لدى تونس عن وصول ٦٠٠ ألف جرعة من لقاح (أكسفورد - استرازینكا) من الدعم المخصص للجمهورية التونسية الشقيقة من اللقاحات المحددة ب (مليون جرعة)،

وسيكون وصول اللقاحات مباشرة من شركة استرازینگا على متن طائرة مستأجرة لهذا الغرض من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية. وسيستمر تواصل الدعم الصحي للشقيقة تونس خلال الأيام القليلة القادمة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي بما

يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).