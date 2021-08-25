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600 ألف جرعة استرازینكا .. تونس تستقبل الدفعة الأولى من دعم المملكة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة لدى تونس عن وصول ٦٠٠ ألف جرعة من لقاح (أكسفورد - استرازینكا) من الدعم المخصص للجمهورية التونسية الشقيقة من اللقاحات المحددة ب (مليون جرعة)،

وسيكون وصول اللقاحات مباشرة من شركة استرازینگا على متن طائرة مستأجرة لهذا الغرض من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية . وسيستمر تواصل الدعم الصحي للشقيقة تونس خلال الأيام القليلة القادمة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي بما

يساعد في تجاوز آثار جائحة (كوفيد - 19).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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