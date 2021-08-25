شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًأ خنقًا وسلب أمواله بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة جدة في مطقة مكة المكرمة، وقالت في بيان لها :

"أقدم محمد سالم أحمد الشراري - يمني الجنسية - على قتل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي - سعودي الجنسية - , وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية".

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحُكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني محمد سالم أحمد الشراري - يمني الجنسية - اليوم الأربعاء، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.