وصول 600 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا من المنحة السعودية إلى تونس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس، وصول 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الدعم المخصص للجمهورية التونسية الشقيقة من اللقاحات المحددة بمليون جرعة، وذلك اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 .

منحة لقاح أسترازينيكا

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: سيكون وصول اللقاحات مباشرة من شركة أسترازينيكا على متن طائرة مستأجرة لهذا الغرض من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة.

وأضافت: سيستمر تواصل الدعم الصحي لتونس خلال الأيام القليلة القادمة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا «كوفيد-19»

المساعدات السعودية إلى تونس

وقبل أيام وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وتأتي هذه المساعدات إضافة إلى المساعدات التي سبق أن وجه بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للجمهورية التونسية الشقيقة لمكافحة الجائحة، استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واشتملت على مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و (190) جهاز تنفس اصطناعيًا، و (319) جهازًا مكثفًا للأكسجين، و (150) سريرًا طبيًا، و (50) جهازًا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و (4) ملايين كمامة طبية، و (500) ألف قفاز طبي، و (180) جهازًا لقياس النبض، و (25) مضخة أدوية وريدية، و (9) أجهزة للصدمات الكهربائية، و (15) منظارًا للحنجرة بتقنية الفيديو، و (5) أجهزة لتخطيط القلب (ECG).