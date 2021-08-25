مواصلة أعمال التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح في مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال التسويات الترابية تمهيداً لأعمال السفلتة وإيصال الخدمات لمخططات ولي العهد ومخططات المنح بمكة المكرمة، حيث باشرت آليات ومعدات الأمانة “اليوم” تنفيذ أعمال التسوية الترابية في حي الشامية (الجديد) – مخطط رقم 3 – وجارٍ العمل في المخططات الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

عقد أشغال عامة:

ووقعت الأمانة عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد ومخططات المنح، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقًا للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إيصال الخدمات.

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