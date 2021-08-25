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نائبة "بايدن" تدعو إلى تشديد الضغوط على الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - "هاريس" والرئيس الفيتنامي ناقشا التحديات المشتركة

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، عقب وصولها لفيتنام إلى تشديد الضغوط على الصين؛ لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ووجود البحرية الأمريكية في المنطقة.

واستمراراً لجهود واشنطن في تعزيز تحالفاتها في مواجهة الصين، أجرت "هاريس" محادثات مع الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، ورئيس الورزاء فام مينه شينه، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن وفيتنام، فضلاً عن التحديات التي تطرحها بكين في بحر الصين الجنوبي خصوصاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي المحطة الفيتنامية في هذه الجولة، بعد زيارة لسنغافورة استمرت يومين، في وقت حساس للولايات المتحدة.

ويبقى التوتر بين بكين وواشنطن محط الاهتمام.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 02:51 PM

"هاريس" والرئيس الفيتنامي ناقشا التحديات المشتركة

نائبة "بايدن" تدعو إلى تشديد الضغوط على الصين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، عقب وصولها لفيتنام إلى تشديد الضغوط على الصين؛ لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ووجود البحرية الأمريكية في المنطقة.

واستمراراً لجهود واشنطن في تعزيز تحالفاتها في مواجهة الصين، أجرت "هاريس" محادثات مع الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، ورئيس الورزاء فام مينه شينه، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن وفيتنام، فضلاً عن التحديات التي تطرحها بكين في بحر الصين الجنوبي خصوصاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي المحطة الفيتنامية في هذه الجولة، بعد زيارة لسنغافورة استمرت يومين، في وقت حساس للولايات المتحدة.

ويبقى التوتر بين بكين وواشنطن محط الاهتمام.

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، نائبة "بايدن" تدعو إلى تشديد الضغوط على الصين ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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