، طاجيكستان تنشئ جسراً جوياً لدعم المقاومة ضد "طالبان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - زوّدتها بالأسلحة والذخيرة والإمدادات الغذائية

ذكرت وسائل إعلام روسية وهندية، اليوم الأربعاء، أن طاجيكستان أقامت جسراً جوياً لدعم المقاومة ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير شمال أفغانستان.

وأضافت أن جسراً جوياً من الطائرات المروحية أقيم لتوريد الذخيرة والأسلحة من طاجيكستان إلى إقليم وادي بنجشير، حيث الأقلية الطاجيكية الأفغانية، وحيث يتحصن قائد تحالف الشمال الجديد أحمد مسعود.

وبيّن موقع "ريبابليك ورلد" الهندي، أن "تحالف الشمال الجديد" تلقى صباح الاثنين الماضي، معدات عسكرية وبنادق وذخيرة وإمدادات غذائية من طاجيكستان عبر طائرات مروحية، ما يشكل أول دعم للمقاومة الأفغانية المتصاعدة ضد "طالبان"، وفقاً لـ"الشرق".