محمد بن مسعود - الدمام - تشير إلى وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل قال الفلكي دكتور خالد صالح الزعاق، إنه وخلال هذه الأيام؛ سيبدأ سماع أصوات طيور القوارير "الوروار" ليلاً. وقال إنها تسمّى المبشرات لسببين، أولهما وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل، بينما يتمثل السبب الآخر في قرب اعتدال الأجواء. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 02:08 PM تشير إلى وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير قال الفلكي دكتور خالد صالح الزعاق، إنه وخلال هذه الأيام؛ سيبدأ سماع أصوات طيور القوارير "الوروار" ليلاً. وقال إنها تسمّى المبشرات لسببين، أولهما وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل، بينما يتمثل السبب الآخر في قرب اعتدال الأجواء. الكلمات المفتاحية ، مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.