شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يجوب تنزانيا ويبني المساجد والمدارس والمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أقدم المواطن أحمد الصقري، على القيام بمجموعة من الأعمال الخيرية داخل دولة تنزانيا حيث جاب مدنها وساهم في بناء المساجد والمدارس والمنازل بها.

وقال أحمد الصقري، أن القصة بدأت برحلة سياحية في تنزانيا، وتحديدًا عندما التقى هناك بأحد الأشخاص يعاني ظروفا معيشية سيئة، حيث يعيش هذا الشخص في بيت طيني مظلم ويعيش معه الدجاج بقرية تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن المطار، كما أن أقرب مسجد يبعد مسافة تزيد على 2 كيلومتر عن منزله؛ ليقوم المواطن بإعادة إصلاح وتهيئة المنزل له.

وأوضح "الصقري" أن المسلمين كانوا يسعون لجمع تبرعات من أجل بناء مسجد جديد، وتمكنوا من جمع 9 ريالات فقط، ليعرض الصقري تكفله ببناء مسجدين، ثم تكفل بعملية ترميم للمدرسة الموجودة في القرية، لافتًا إلى أن إجمالي المشروعات تكلف مبالغ تتراوح من 320 إلى 350 ألف ريال، بحسب تصريحاته لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" .