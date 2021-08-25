شكرا لمتابعة خبر عن مصر للطيران تعلن عن ضوابط جديدة بشأن الرحلات المتجهة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أعلنت مصر للطيران، الناقل الجوي الرسمي، عن ضوابط جديدة بشأن الرحلات المتجهة إلى المملكة.

وقالت الشركة إنه اعتباراً من 1 سبتمبر القادم، سيتم نقل رحلات المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 2021، بدلاً من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية.

وأضافت الشركة: علماً بأن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والقصيم).