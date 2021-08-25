شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد: ذبحنا الحر في انقطاع الكهرباء بروح آخذ المكيف بالحضن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، شكوى إلى شركة الكهرباء بسبب الإنقطاع المفاجئ في الكهرباء.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي على تويتر ساخرًا من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء: "‏الحقيقة وقت أكثر من رائع تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من ساعة حتى الآن الأعزاء في شركة الكهرباء شكرًا للطفكم البالغ" .

وتفاعل حساب "العناية بالمشتركين" الخاص بالشركة عبر تويتر مع شكوى الأمير عبدالرحمن؛ وطالبه بتزويده بالمعلومات وقال أنه في حال وجود صيانة يتم إشعار المشترك عبر رسالة نصية على الجوال المسجل بالنظام.

وعاد الأمير عبدالرحمن ليرد قائلًا: "‏أخي العزيز العناية بالمشتركين أنا لم تصلني رسالة نصية على الجوال المسجل مما يعني أن الإنقطاع ليس بسبب الصيانة وكذلك سددت الفاتورة في وقتها ولم أتأخر وبلغت عن الإنقطاع ولا زال الوضع على ما هو عليه فليتك أخي العزيز( العناية بالمشتركين) تعتني بالمشتركين جزاك الله خير ذبحنا الحر".

وفي وقت لاحق، أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على عودة الكهرباء، قائلًا:"‏عادت الكهرباء بحمد الله، شكرًا رغم معاناة الساعة ونصفها .. الأحبة المتابعين شكرًا للدعم المعنوي.. خفف عني.. عن اذنكم بروح آخذ المكيف بالحضن .. ياطيب راس اللي اخترعه".