شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..محامي يروي قصة لجريمة معلوماتية وقعت في 2013 وأُحضر المتهمون فيها في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المحامي نايف المرشدي قصة واقعية لجريمة معلوماتية وقعت قبل 8 أعوام، وتم تقديم البلاغات في 2020 وأُحضر المتهمون.

وقال نايف خلال لقائه في برنامج "تواصل" على قناة الرسالة، إن القصة بدأت بقيام مدير لإحدى الشركات بالبحث عنها عبر محرك البحث "جوجل"، فوجد بعض السباب الموجه لها من بعض الحسابات منذ عام 2013.

وأضاف أن ذلك دفعه لإحالة القضية إلى إدارة الشؤون القانونية بالشركة، حيث طالبها باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه التجاوزات.

وتابع أن الشركة قررت رفع دعوى قضائية ضد صاحب أول حساب بالقائمة عام 2020، ليتم إحضار هذا الشخص والحصول على تعهد منه بإلغاء كافة الحسابات المسيئة.