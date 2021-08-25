شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مخالفات بالجملة وعشرات من العمالة الوافدة في سكن واحد بحي سكني بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد أحد الأحياء السكنية بمنطقة الرياض، مخالفات عديدة للأنظمة حيث يقطن عشرات العمالة الوافدة في سكن واحد غير مؤهل ووسط العائلات بسبب جشع الملاك.

وأوضح الأهالي أنهم يتضررون من مثل تلك الأوضاع فيما تم قطع الكهرباء عن الحي في أحد الأيام؛ حيث قال أحد الأهالي أن منزله 900 مترًا قرر تركه وعرضه للبيع بأبخس الأثمان في سبيل مغادرة الحي بسبب التضييق عليه وعلى أسرته.

وذكر أحد العمالة الوافدة أنه يسكن في المكان منذ حوالي 3 سنوات وكان جميع من يقطنون فيه من "العزاب" على حد قوله، فيما تشغل مركبات العمالة الوافدة الشوارع بشكل عشوائي أمام المنازل، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".