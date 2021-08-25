شكرا لمتابعة خبر عن "العقيل": أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ أن أعلى درجات حرارة على المملكة تسجلها الشرقية والرياض بـ 46 درجة.

وتوقع ستمرار هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان بعض السيول على جازان، وعسير، والباحة؛ تمتد حتى منطقة مك المكرّمة، خاصة المرتفعات منها، وفقًا لقناة " الإخبارية ".

وأضاف العقيل؛ أن أمس شهد هطول أمطارٍ غزيرة على الطائف وجدة والعاصمة الرياض، مشيرا إلى استمرار الأجواء الحارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي.