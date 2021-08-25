شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات بضرورة التنسيق مع "الصحة" قبل إقامة الفعاليات والمهرجانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن توجيهات بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية والخاصة، بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، عند إقامة أي فعاليات أو مهرجانات.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على موافقة اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات على طلب وزير الصحة بهذا الشأن، وكذلك بعد الاطلاع على توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

وذكرت المصادر أن التوجيهات شددت على أن يكون التنسيق مع هاتين الجهتين قبل إقامة الفعالية بوقت كاف، بما يتيح تقويم المخاطر ووضع الاحترازات اللازمة.