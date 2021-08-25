شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يستقبل قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، اللواء ركن بندر أبو حيمد ، بمناسبة تكليفه قائدا للواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز في المنطقة .

ورحب سموه بقائد اللواء ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله , مشيدًا سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، مؤكداً سموه ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله - واهتمامها بتطويرها، كما اطلع سمو أمير منطقة القصيم على مجريات الأعمال المناطة به.

وقدم اللواء ركن ابو حيمد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة – نصرها الله - ، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها واستقرارها.