شكرا لمتابعة خبر عن محافظ أملج يشهد توقيع مذكرة تفاهم لسقيا المياه في عمق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

شهد محافظ أملج نايف المريخي، صباح اليوم الأربعاء 17 محرم 1443هـ، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية البر الخيرية بقرية عمق ومؤسسة سقاية الأهلية إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة سقاية الأهلية المهندس تميم بن عبدالرزاق المعتوق، والمدير التنفيذي بجمعية عمق الخيرية سعيد معلا الفايدي.

وتهدف المذكرة لدعم المحتاجين بتوفير سقيا المياه لهم، حيث تهدف المؤسسة إلى تمكين المجتمع من الاسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء في القرى والهجر والمناطق النائية.

من جهته بارك محافظ أملج توقيع المذكرة مؤكداً على أهمية مثل هذه الشراكات ودعم المحتاجين من فئات المجتمع من خلال ما تقدمه الجمعيات الخيرية من مشاريع تصب في مصلحة هذه الأسر المحتاجة داعيا للجميع التوفيق.