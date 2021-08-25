شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري .

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد واستعدادات الإدارة في هذا الإطار، مستمعاً سموه لشرح عن خطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، كما اطلع سموه على تقرير عن نسب الحاصلين على اللقاحات من الكادر التعليمي من الهيئة الاشرافية والإدارية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على أهمية التحضيرات المبكرة وتوفير التجهيزات المدرسية والتهيئة المناسبة لتحقيق العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسية، منوهاً سموه بما يجده قطاع التعليم في المملكة من الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يعزز من نجاح رحلة التعليم وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم تبوك عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حرص واهتمام سموه الكريم بأبنائه الطلبة والعناية بتجويد العمل التعليمي، مشيراً إلى أن الإدارة أكملت استعداداتها وفق منظومة عمل متكاملة لاستقبال عام دراسي جديد حافل بالعمل والتميز بإذن الله.