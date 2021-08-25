شكرا لمتابعة خبر عن جمعية دمي تبرم شراكة تعاون مع الإدارة العامة للخدمات المخبرية بوزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية دمي الخيرية ، وقع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس مع المشرف العام على الخدمات المخبرية ونقل الدم بوزارة الصحة الدكتورة/ مرام عبدالمحسن العتيبي، اتفاقية شراكة بهدف تفعيل الشراكات المجتمعية التي تخدم جميع فئات المجتمع ، وتعزز من تحقيق أهداف الجمعية .

ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى القيام بدور تنموي مؤثر وفعال في دعم الجمعيات الصحية ومشاركتها في خدمة المرضى.

و نوّه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دمي الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس متابعة واهتمام سمو أمير القصيم لدعم برامج جمعية دمي ، لرفع نسب عدد المتبرعين بالدم طوعيا لدعم جميع الفئات المستهدفة من الجمعية .

وأشار الخميس بأن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز ثقافة التبرع بالدم الطوعي والمساهمة في دعم المرضى المحتاجين لنقل الدم , مضيفاً أن الاتفاقية تشمل مساهمة الجمعية على إنشاء وتجهيز مراكز التبرع بالدم على مستوى المملكة وتدريب الممارسين الصحيين في مجال بنوك الدم والتوعية والتثقيف بأهمية التبرع بالدم وتحسين بيئة التبرع بالدم .

مقدما شكره للمشرف العام على الخدمات المخبرية ونقل الدم بوزارة الصحة على تعاونهم الدائم بما يحقق الأهداف المنشودة