«توكلنا»: إعفاء المحصنين من الحجر المؤسسي والمنزلي وفحص كورونا عند الدخول للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا»، أنه يتم إعفاء المحصنين من الحجر والمؤسسي عند الدخول إلى المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «إذا كانت حالتي في تطبيق توكلنا محصن هل يشترط عمل فحص وإبرازه عند قدومي للملكة من الخارج؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «المحصن يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي وأيضا من فحص الـpcrعند الدخول».

وأضاف: «المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا».

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