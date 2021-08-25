بالفيديو.. موقف بطولي لشابين أنقذا 13 شخصًا من حريق بالخرج

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشابان راكان ومتعب المطيري، عن موقفهما البطولي في إنقاذ 13 فردًا من أسرة واحدة، وذلك بعد نشوب حريق كبير في منزلهم بمحافظة الخرج؛ حيث تعرض أحدهما بحروق في قدميه.

وقال أحدهما في تصريحات لقناة الإخبارية، إنهما سمعا صوت صراخ أبناء جاره وبعد خروجهما وجدا الجار يقول إن منزله يحترق، مشيرًا إلى أنه بادر بإبلاغ الدفاع المدني قبل أن يدخل مع أخيه إلى منزل جارهما لإنقاذ أسرته.

وأضاف أن كل مَن كانوا في المنزل نساء وأطفال وعملوا على إخراجهم جميعاً، وأعاقهم الدخان الكثيف وكذلك سيدة مسنة كانت ممددة على سرير طبي.

وتابع أن النار كانت تحيط بالباب الوحيد الذي كان الخروج منه ممكناً، لكنهما على الرغم من ذلك تمكنا من حمل سرير المسنة والخروج بها، مؤكدًا أنه تعرض لحروق كبيرة في قدميه خلال تلك اللحظة.

وذكرا أن عملية إجلاء الأسرة استمرت ما بين 5 إلى 7 دقائق، قبل وصول رجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث.