الحصيني: رطوبة مرتفعة بالرياض وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع الرطوبة على منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، كما توقع أن تكون الأجواء حارة نهاراً تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «فجر اليوم الأربعاء 1443/1/17هـ الساعة 5:30 الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة حيث وصلت نسبتها ل35% وشرقها وصل ل 50% كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50% ل80%».

وأضاف: «متوقع اليوم الأربعاء 1443/1/17هـ - بإذن الله أجواء حارة نهاراً تميل للاعتدال فجرا على معظم المناطق أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاء من منطقة الرياض والأمارات وعمان واليمن رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض».

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