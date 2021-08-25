تطوير خدمات النقل تستعد للعام الدراسي بـ30 ألف حافلة لخدمة مدارس المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة تطوير خدمات النقل استعداداتها للعام الدراسي الجديد؛ حيث تستعد لتجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لخدمة 21 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة.

وقال شركة تطوير خدمات النقل عبر موقع «تويتر»: «جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لعمليات فحص وتجهيز أسطول النقل المدرسي استعداداً لعودة حضورية آمنة بداية العام الدراسي الجديد».

وأوضحت أنها تجهز 30 ألف حافلة ومركبة لخدمة 21 ألف مدرسة في كافة مناطق المملكة؛ مشيرة إلى أنه تخضع جميع الحافلات لعمليات الفحص الميداني والصيانة، بالإضافة لتعقيم الحافلات بشكل دوري.

وأكدت الشركة أنها تطبق أحدث أنظمة المراقبة والتتبع، مشيرة إلى وجود 11 قناة تواصل لخدمة المستفيدين.

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