السعودية | السعودية.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

شكرا لقرائتكم السعودية.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

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وشدد في بيان على أن المليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أعلن أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.

إدانات دولية

الجدير ذكره أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط أيضاً يوم أمس الثلاثاء.

وأكد التحالف حينها استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.