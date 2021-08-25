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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيمٌ من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة.
وتم توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:42 PM
مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس.. أُحيل إلى فرع النيابة العامةشرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيمٌ من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة.
وتم توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه ،
المصدر : الخليج 365
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