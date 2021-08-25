شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والشروط.. تفاصيل فتح الطيران بين مصر والسعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

يترقب الآلاف من المصريين استئناف حركة الطيران مع السعودية، على خلفية قرار الرياض مساء الثلاثاء.



ورفعت السعودية مساء الثلاثاء ،تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.

ويعني القرار، عودة الطيران السعودي إلى مصر بشكل مباشر للمقيمين إلى جانب 8 دول تحظر السعودية استقبال القادمين منها وهي لبنان وتركيا والأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وباكستان والهند.

ومع إعلان السلطات السعودية القر ار السابق، بدأ العديد من المصريين البحث عن شروط السفر إلى السعودية.

وقال مصدر بوزارة الطيران المدني المصري، في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية، هذا القرار يعني السماح للعمالة المصرية بالسعودية التي تم تطعيمها بجرعتين بالمملكة ثم سافرت لمصر لقضاء أجازتها بالعودة للمملكة مباشرة دون السفر لإحدى الدول كترانزيت لقضاء فترة أسبوعين الحجر الصحي، وفقا للقرارات السعودية.

وأشار إلى أنه يجرى إبلاغ شركات الطيران المصرية العاملة بين مصر والسعودية بهذا القرار للسماح للعاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالسعودية من السفر من مصر للمملكة مباشرة شريطة وجود شهادة بحوزته معتمدة من وزارة الصحة السعودية.

واشترطت السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها، كما أهابت الوزارة حينها بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

وهناك عدد من الفئات المسموح لها بالسفر للأراضي السعودية دون توقف ومنهم العاملين بالقطاع الصحي، حيث إنه رغم قرار الحظر وتوقف حركة الطيران بين مصر والسعودية، فالأطباء وأعضاء هيئة التمريض من الفئات التي لا ينطبق عليهم حظر السفر للسعودية منذ صدور القرار الرسمي في شهر فبراير الماضي من العام الجاري.

وعن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، بعقد الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني السعودي، اجتماعًا لبحث آخر تطورات عودة الطيران بين مصر والسعودية بشكلها ومعدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع استئناف رحلات العمرة بداية من شهر محرم الجاري 2021.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يشير إلي قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح الملحق العمالي المصري كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: أن القرار يسري على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

وقال أبو السعود: إن مذكرة وزارة الخارجية لم تشير إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث في المنزل لمدة 7 أيام متوالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصري، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول الأماكن كافة التي يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.

وشدد الملحق العمالي المصري على أن الوافد المصري المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث في المنزل قد تعرض المواطن للغرامة المالية التي قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودي، والترحيل، لذلك يتوجب على المواطن اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.