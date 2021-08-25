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عاجل.. تدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية

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محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة "خميس مشيط" جنوبي السعودية.

 

وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

 

وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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